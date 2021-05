Puoti, candidato sindaco di Roma del Partito Comunista: “Cambiamo Roma con le persone e la visione”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 “Conosco il disagio delle persone, conosco la sofferenza, vivo per la strada e tra la gente. Noi abbiamo un sogno e una visione, cambiare Roma per la gente con la gente. Io non sono un signorino, non frequento salotti, non vado in tv. Vivo tra le persone ed è per le persone che ho accettato questo invito, che mi onora, del Partito Comunista.” Queste le parole del candidato Sindaco del Partito Comunista, Claudio Puoti, alla presentazione della lista per le elezioni comunali di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev