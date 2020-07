(Agenzia Vista) Roma, 03 luglio 2020 Raggi: “Roma è sicura e pronta a ricevere turisti” “Un accordo per riallineare i conti con la tassa di soggiorno nelle case vacanze e punto di partenza per far ripartire il turismo”. Queste le parole della Sindaca di Roma Virginia Raggi al margine della conferenza stampa di presentazione della Convenzione tra Roma Capitale ed Airbnb in Campidoglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev