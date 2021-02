Recovery, Castaldi (M5s): "Nostro impegno per utilizzare i fondi per i cittadini e le famiglie"

(Agenzia Vista) Roma, 20 febbraio 2021 "Con onestà e competenza faremo sentire forte la voce del M5s, per far sì che i soldi del Recovery vengano spesi bene per i cittadini senza lasciare indietro nessuno". Così l'esponente del M5s Gianluca Castaldi in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it