(Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2021 Recovery, Franco: "Passaggio storico in integrazione Ue e per bilancio comune" "Il Pnrr rappresenta un momento storico storico nel processo di integrazione europea e un passo in avanti significativo nel processo di un Bilancio europeo comune". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sul Recovery plan nelle commissioni Bilancio, Finanze e Politiche Ue di Camera e Senato. ( Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev