(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2020 Recovery fund, Farina (Ania): "No assistenzialismo e risorse a pioggia, serve cambio passo" A Roma presso l’Auditorium Conciliazione l’Assemblea annuale di ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, con la presidente Maria Bianca Farina. Così la presidente Farina in un passaggio del suo intervento: "No all'assistenzialismo e a risorse a pioggia, ma un cambio di passo per riattivare i polmoni produttivi della nostra economia". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev