(Agenzia Vista) Roma, 21 luglio 2020 Recovery Fund, Rampelli (Fdi) ci accontentiamo, ma UE e' in ritardo di cinque mesi "Gli entusiasti sono spesso poco lucidi. Noi non lo siamo, speravamo in un investimento superiore da parte dell'Europa, tuttavia il Recovery Fund è la formula più efficace, ci accontentiamo di questo in questa fase, ma l'Europa è arrivata con cinque mesi di ritardo" così il deputato di Fdi Fabio Rampelli a margine dell'iniziativa Piazza Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev