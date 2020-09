(Agenzia Vista) Bruxelles, 16 settembre 2020 Recovery Fund, Sassoli: "Serve Stabilità governi nazionali" Il punto stampa del presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, al termine del dibattito sullo stato dell'Unione in Parlamento Ue: "Tutti hanno capito che questa è una grandissima opportunità per ridurre le disuguaglianze, per ricostruire le nostre economie, per mettere i nostri paesi nella capacità di superare quelle difficoltà che in passato non sono riusciti a superare. Credo che tutto questo sia molto chiaro, e naturalmente aspettiamo il risultato dei lavori che tutti i governi stanno facendo". / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev