Regeni, Quartapelle (Pd) a Conte: "Con Lei premier, primi in commercio armi con Egitto"

(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2020 Regeni, Pd a Conte: "Con lei premier primi in commercio armi con Egitto" "Da quando lei è presidente del consiglio l'Egitto, è passato da 42mo paese con cui commerciavamo armi, a 10mo paese nel 2018, a primo paese con cui commerciamo anni. Vorrei capire su cosa non abbiano sviluppato le potenzialità dei rapporti bilaterali". È la domanda che Lia Quartapelle, del Pd rivolge al premier Giuseppe Conte in audizione dinanzi alla commissione di inchiesta Regeni. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev