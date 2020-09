Regionali, Toti: in Liguria bocciata la coalizione giallorossa

Genova, 21 set. (askanews) - "Grazie Liguria! Altri 5 anni insieme per rendere meravigliosa la nostra regione". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commentando i primi risultati elettorali che lo danno saldamente in testa con oltre 15 punti di vantaggio sul principale sfidante, il candidato del centrosinistra e del M5s Ferruccio Sansa."L'amministrazione regionale di centrodestra viene riconfermata. E' una vittoria molto chiara per il centrodestra unito e una bocciatura della coalizione giallorossa non mi sembra decolla neppure nella terra che ha visto nascere il grillismo" ha precisato Toti.