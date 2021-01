(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2021 Rezza: "Epidemia resta in fase delicata, non allentare le misure" "Questa settimana, alcune regioni hanno rischio basso, altre moderato ma ci sono ancora regioni a rischio elevato; quindi la valutazione complessiva ci dice che dobbiamo porre attenzione alla situazione. Quindi il messaggio è che c'è una lieve diminuzione dell'incidenza nel paese ma che è lontana dal consentire di riprendere a tracciare i casi, quindi l'epidemia è fuori controllo perchè non si riesce appunto ancora fare il tracciamento". Lo ha affermato Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, nel suo intervento in conferenza stampa al ministero sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale Covid-19. Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev