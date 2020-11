(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2020 Rezza: "Rt sta scendendo, misure funzionano e devono restare ancora in vigore" "L'indice Rt sta scendendo, significa che le misure funzionano e devono restare ancora in vigore. Mantenere cautela."Lo ha detto il direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute, Giovanni Rezza, commentando il report settimanale della cabina di regia istituita per contrastare il Covid-19. 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev