Riapertura scuole, insegnanti in piazza contro le linee guida: “Non sono adatte, Azzolina le ritiri”

(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2020 Insegnanti e studenti hanno manifestato in Piazza San Silvestro a Roma per chiedere al Governo maggiori fondi da destinare alla scuola e per chiedere di rivedere le linee guida per la riapertura: “Non sono adatte, la ministra Azzolina le ritiri” queste le parole di Cristina Tagliabue di «Priorità alla scuola». agenziavista.it