(Agenzia Vista) Riccione, 02 luglio 2020 Riapre l'Aquafan di Riccione, divertimento in sicurezza garantito Come da tradizione, da 34 anni a questa parte, è stato Silvano Balducci, socio storico del parco acquatico, a girare le fatidiche due chiavi che sollevano la saracinesca di Aquafan, chiusa da metà settembre 2019. Ai cancelli, centinaia di ragazzi e anche molte famiglie, provenienti non solo dalla provincia di Rimini ma anche da altre parti d’Italia come Bologna, Modena, Venezia, Milano, Napoli, Roma. Un divertimento in sicurezza, garantito ogni giorno fino a settembre, con sanificazioni continue di tutti i gommoni e gli spazi, distanziamenti sotto l’ombrellone e in piscina, ma l’uso della mascherina esclusivamente richiesto all’ingresso, al punto informazioni, agli armadietti e ai punti food. Torna anche l’animazione quotidiana in ogni angolo del parco con Aquadancers e lo showman Franky. In Piscina Onde, da lunedì 6 luglio, tornerà anche la Maxi Onda, in una versione speciale 2020. Non mancheranno poi un calendario di eventi, in collaborazione con brand nazionali e internazionali e, da fine mese, le dirette dagli Aquafan Studios degli amici di Radio Deejay. Già confermata la presenza di Rudy Zerbi per tutto agosto. / courtesy Aquafan Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev