(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2020 Riaprono i negozi di abbigliamento per bambini. La negoziante: “E’ stato un mese difficile” Le nuove misure del Governo hanno permesso la riapertura dei negozi di abbigliamento per bambino. Ecco la voce di Francesca, una negoziante di Via Tuscolana a Roma, che spiega come sta andando la riapertura. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev