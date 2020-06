(Agenzia Vista) Puglia, 28 giugno 2020 Riaprono le grotte di Castellana in Puglia Dopo oltre tre mesi di chiusura, il sito carsico, tra i principali attrattori turistici in Puglia, è pronto a riaccogliere i visitatori in sicurezza e a rivelare delle grotte più splendenti di prima, rigenerate dal buio e dal silenzio costanti del periodo di chiusura. / Facebook Michele Emiliano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev