Ripresa dopo pandemia, le banche di sviluppo si incontrano online

Milano, 7 set. (askanews) - Nella ricerca del giusto equilibrio tra incentivi a breve termine e visione a lungo termine, il ruolo delle banche di sviluppo è sicuramente significativo, in quest'epoca di punti di domanda, sollevati dalla pandemia e dai conseguenti problemi economici, sociali e ambientali. Una conferenza online con i grandi nomi mondiali delle banche di sviluppo è l'idea che verrà realizzata da VEB.RF, il principale istituto di sviluppo in Russia presieduto da Igor Shuvalov con l International Development Finance Club (IDFC).Il maxi evento da titolo: "Dalla Pandemia alla ripresa. Il ruolo delle banche di sviluppo per affrontare la crisi economica" si terrà mercoledì 9 settembre."È il momento più opportuno" spiega Cesare Maria Ragaglini, vicepresidente di VEB.RF. "C'è un forte desiderio in tutto il mondo di uscire dalla crisi e di passare a una nuova normalità, una forte volontà di costruire una società migliore e di costruire un sistema economico e sociale più resiliente. Più sostenibile. Da qui l idea di VEB.RF di rilanciare il ruolo delle banche di sviluppo che rappresentano oggi per i governi lo strumento migliore per attuare nuove politiche che devono coinvolgere al tempo stesso anche i privati".Insomma il primo e vero grande incontro, da quando il Covid-19 ha rimescolato le carte dell economia mondiale. Al centro della discussione le Pmi."Le piccole e medie imprese - prosegue Ragaglini - rappresentano nel mondo il 90% delle imprese, il 70% dei posti di lavoro e il 50% del Pil. Dobbiamo aiutarle ad uscire dalla crisi, sostenerle per trovare nuovi mercati e soprattutto per orientarle verso i settori di sviluppo sostenibile e di economia verde".Ma anche le infrastrutture saranno al centro della conferenza, poiché dalla sanità all'ambiente, dall'educazione al trasporto pubblico elettrico, rappresentano lo sviluppo sostenibile di lungo periodo.I partecipanti rappresentano 193 Paesi, quasi 200 banche di sviluppo, e decine e decine di trilioni di dollari di asset."Parteciperà anche Antònio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite e ngel Gurrìa, Segretario generale dell OCSE, la vice segretario generale delle Nazioni Unite Amina J. Mohammed, che è anche il capo del comitato Onu per lo sviluppo sostenibile e poi avremo le più grandi banche di sviluppo e le associazioni che raggruppano decine di banche".La conferenza globale precede il primo vertice mondiale IDFC delle banche per lo sviluppo pubblico, "Finance in Common", che si terrà a Parigi dall 11 al 12 novembre. Sarà trasmessa online in italiano su Youtube (al link https://www.youtube.com/watch?v=6sclTH28mhg&feature=youtu.be ).