Russia, rogo in ospedale, ma il cardiochirurgo finisce di operare

Roma, 2 apr. (askanews) -afp 11:55Immagini che arrivano dalla città russa di Blagoveshchenk, dove un incendio è scoppiato in ospedale proprio mentre in sala operatoria si stava svolgendo un intervento a cuore aperto. L'operazione non poteva essere interrotta ed è stata portata a termine dagli otto membri dell'équipe guidati dal cardiochirurgo Valentin Filatov, grazie all'opera dei vigili del fuoco.itwda 2:25"Il controllo dell'incendio è stato complicato dal fatto che in sala operatoria era in corso un intervento a cuore aperto" spiega il capo delle operazioni di soccorso, Konstantin Rybalko.Da 2:51"Abbiamo installato dei ventilatori speciali per evacuare il fumo del primo piano e dalla sala operatoria".Nelle immagini fornite dalla Protezione civile russa si vede anche il tetto di legno distrutto dal fuoco dell'ospedale in questa città dell'Oriente russo. Sessanta pazienti sono stati evacuati; la persona operata al cuore è stata portata in un altro ospedale.Il rogo probabilmente è stato provocato da un cortocircuito, mentre uno speciale cavo elettrico è stato portato fino alla sala operatoria dall'esterno per consentire di completare l'intervento.