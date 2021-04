Sala: “Chi fa polemiche su coprifuoco è un politicante”

(Agenzia Vista) Milano, 25 Aprile 2021 “Credo che se tutti ci esprimiamo sulle singole cose”, come il coprifuoco alle 22 o alle 23, “facciamo un grave errore. Ognuno faccia il suo mestiere. Il Governo ha gli strumenti per decidere. Chi fa politica deve darsi da fare in questa fase per far si che si rispetti quello che il Governo decide”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell’evento “Milano è memoria” organizzato alla Loggia dei Mercanti per celebrare l’anniversario della Liberazione italiana. I politici che hanno solo voglia di polemiche per chiusure e riaperture “sono solo politicanti”, ha aggiunto Sala. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev