(Agenzia Vista) Genova, 28 gennaio 2021 Saluto romano durante il voto al consiglio comunale di Cogoleto, è polemica Nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, tre esponenti della minoranza hanno risposto ad una votazione alzando il bracco destro. Polemiche per il gesto che ricorda il saluto romano, in concomitanza con la Giornata della memoria. Comune di Cogoleto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev