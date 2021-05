(Agenzia Vista) Fatima, 31 maggio 2021 Questo è un luogo sacro, non esiste politica, non esiste lavoro, non esiste vita senza valori e, dal mio punto di vista, senza fede. Sono per la libertà religiosa, educativa, di pensiero e di parola. Dò rispetto e chiedo rispetto. L'Europa è nata qua e su questi valori può crescere, guarire e prosperare". Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine della visita al Santuario della Madonna a Fatima. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev