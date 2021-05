Salvini: “Non capisco ossessione che Letta ha per me, orgogliosi di sostenere Draghi”

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2021 “Non capisco l’ossessione per Salvini di Letta e del Pd. Io non sono ossessionato dagli altri. Per quello che riguarda le riaperture e l’abolizione del coprifuoco i dati sono in miglioramento da tre settimane, se anche nei prossimi giorni le terapie intensive saranno a un livello di occupazione tranquillo tornare a lavorare di giorno e di notte sarà un risultato positivo. Siamo leali e orgogli di sostenere Mario Draghi, se il Pd vuole fare a meno della Lega mi dispiace per lui ma noi siamo qui per rimanerci e ottenere risultati. Mi dispiace per le provocazioni quotidiane.” Così il Leader della Lega, Matteo Salvini, fuori da Palazzo Madama. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev