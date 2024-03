SCERBANENCO SECONDO FIOR l'interpretazione visiva in mostra a Milano

Presentazione per la prima volta a Milano della mostra "SCERBANENCOSECONDOFIOR" dedicata all'incontro tra il mondonarrativo di Giorgio Scerbanenco e l'interpretazione visiva del rinomato artista Manuele Fior.Al Volvo Studio Milano sono stati presenti Manuele Fior (artista), Cecilia Scerbanenco (figlia di Giorgio Scerbarnenco e fondatrice e responsabile degli Archivi Scerbanenco),Chiara Angeli (Head of Commercial Operations Volvo Car Italia) e Elisabetta Sgarbi (editrice delle opere di Giorgio Scerbanenco, regista, fondatrice della Nave di Teseo,ideatrice e direttrice artistica de La Milanesiana).La mostra "Scerbanenco secondo Fior" è un intenso incontro tra letteratura e arte visiva, un connubio tra tradizione einnovazione con due grandissimi talenti in un'unica esperienza culturale.Al Volvo Studio Milano vengono esposte 21 tavole con le opere originali create da Manuele Fior, le stesse cheaccompagnano le nuove edizioni dei romanzi di Giorgio Scerbanenco pubblicati da La nave di Teseo.Sarà un'occasione unica per esplorare il mondo di Scerbanenco attraverso gli occhi e il talento di un artistacontemporaneo.«Come si vede in ogni suo disegno di questa mostra, Manuele Fior ha quel tratto preciso, mai chiuso, lontanante epieno di amore» racconta Elisabetta Sgarbi.L'esposizione è stata presentata per la prima volta con grande successo lo scorso settembre a Ascoli Piceno nell'ambitodel LINUS - FESTIVAL DEL FUMETTO, ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi."Scerbanenco secondo Fior" è a cura di Elisabetta Sgarbi.Ha contribuito alla realizzazione della mostra Cecilia Scerbanenco.Il catalogo ufficiale della mostra è edito dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

Servizio realizzato da Nick Zonna