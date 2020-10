(Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre Scontri a Napoli, Di Maio: “Inaccettabili ma non c’entrano con difficoltà cittadini” “Sugli scontri di ieri sera a Napoli si tratta di una cosa inammissibile ma vorrei dire che quello che è successo non c’entra con le difficoltà che stanno attraversando i cittadini. Si tratta di gruppi organizzati che hanno preparato un attacco violento contro le istituzioni” queste le parole del ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. / Facebook Luigi Di Maio Durata: 00_59 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev