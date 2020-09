(Agenzia Vista) Milano, 01 settembre 2020 Scuola, al via in aula in molti istituti milanesi ai corsi di recupero degli studenti, le immagini Per la prima volta da fine febbraio tanti ragazzi e insegnanti torneranno a scuola contemporaneamente per seguire i corsi di recupero in presenza. Le lezioni destinate agli allievi che devono recuperare le insufficienze di giugno diventano di fatto lo stress test per il ritorno in classe del 14 settembre. I corsi cominceranno il 1° settembre, periodo in cui si tengono anche gli esami integrativi per il passaggio tra istituti e la sessione straordinaria degli esami di maturità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev