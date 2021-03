(Agenzia Vista) Roma, 5 marzo Scuola, Meloni: “Ritorno in dad dimostra che misure Covid hanno fallito” “Il ritorno in didattica a distanza per milioni di studenti è segno del fallimento delle misure adottate fino a ora. Oggi viene dimostrato. Le priorità non erano le chiusure di palestre e piscine ma misure più concrete come l’intervento sui mezzi pubblici e la ventilazione dell’aria delle scuole” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in un’intervista esclusiva per l’Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev