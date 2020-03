(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2020 Sequestrati 700 litri di disinfettante per le mani falso a Civitanova Marche Le operazioni della Guardia di Finanza hanno portato al sequestro di 700 litri di un falso disinfettante per le mani, stava per essere immesso nel mercato Courtesy Ètv Marche Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev