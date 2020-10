Spazio, missione compiuta per capsula New Shepard di Jeff Bezos

Roma, 14 ott. (askanews) - La Blue Origin, l'azienda spaziale americana fondata dal miliardario fondatore di Amazon Jeff Bezos, ha testato con successo la nuova capsula spaziale New Shepard, dal nome del primo astronauta statunitense nello spazio, con modulo di propulsione completamente riutilizzabile e pensata per i voli commerciali.Decollo e atterraggio verticali sono riusciti perfettamente nel test che ha permesso di lanciare la capsula fino a un'altitudine di 106 km per poi ritornare sulla superficie terrestre usando dei paracaduti e toccando Terra avvolta in una nube di polvere nel deserto del West Texas.Il tempo di volo totale è stato di 10 minuti e 9 secondi.