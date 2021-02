(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2021 Toninelli (M5S): “Voto sì, ma fiducia sarà giorno per giorno controllando azioni del Governo” “Il discorso non è stato un brutto discorso, vediamo da domani come saranno i provvedimenti. Il M5S darà una fiducia che parte da domani, ci servono conferme da tutti i punti di vista. Vediamo sui ristori, vediamo come gestirà la pandemia se ascolterà qualche scellerato che dice di riaprire tutto, e se difenderà il ministero della transizione ecologica. Sarà una fiducia giorno per giorno, provvedimento per provvedimento. Spero non ci sarà una scissione. Io ho votato no sulla consultazione online. Ha fatica rispetto questo voto perché faccio parte del Movimento 5 Stelle che ha come spina dorsale la democrazia diretta”. Così Danilo Toninelli in una dichiarazione fuori dal Senato dopo il discorso di Draghi sul programma per la fiducia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev