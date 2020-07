(Agenzia Vista) Potenza, 01 luglio 2020 Traffico di droga e altri 'gravi delitti', 19 arresti a Potenza E’ in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato di Potenza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, finalizzata all’esecuzione di 29 ordinanze di custodia cautelare di cui 8 in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 10 dell’obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. nei confronti di vari soggetti, alcuni elementi di spicco della criminalità organizzata operanti nel materano, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e altri gravi delitti. Le indagini dei poliziotti delle squadre mobili di Potenza e Matera hanno accertato che il sodalizio criminoso oltre ad avere rapporti d’affari con rifornitori stranieri per lo più albanesi, che erano in grado di procurare elevate quantità di stupefacente come 2 kg di cocaina in pochi giorni, aveva relazioni criminali con tutti i maggiori clan del metapontino, riuscendo a mantenere una vera e propria equidistanza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev