Trick e acrobazie a casa, la quarantena dello snowboarder Toutant

Roma, 8 apr. (askanews) - Un vero e proprio percorso a ostacoli in salotto e una sfida di abilità ed equilibrio che solo un campione può vincere.Lo snowboarder canadese Sébastien Toutant durante la quarantena per il coronavirus si cimenta con "The floor is lava", challenge che tempo fa spopolava su Twitter. Una moda arrivata dall'Inghilterra che consiste nel non appoggiare i piedi a terra trovando ogni tipo di appiglio possibile come se sul pavimento ci fosse un fiume di lava incandescente.Lui, oro olimpico di snowboard Big Air nel 2018, non ha avuto problemi a inventarsi i trucchetti più spettacolari per non toccare terra. Un modo anche per allenarsi con tavola, acrobazie, trick e salti, in questo periodo in cui deve restare a casa e non puà stare sulle piste da sci.