(Agenzia Vista) Voghera, 27 settembre 2020 Tridico, Salvini: “Dimissioni non per stipendio, per fallimento cassa integrazione non erogata” Le parole del leader della lega Matteo Salvini a margine del comizio elettorale a Voghera (Pavia): “Chiediamo le dimissioni” del presidente dell’INPS “non per l’aumento dello stipendio ma per il fallimento della cassa integrazione” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev