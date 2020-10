Trump attacca i medici: guadagnano di più coi morti di Covid-19

Milano 31 ott. (askanews) - "Lo sapete che i nostri medici guadagnano più soldi se qualcuno muore di Covid-19, lo sapete sì?". Così il presidente Usa, Donald Trump, durante un comizio in Michigan, ha attaccato i medici americani, nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno sorpassato la soglia dei 9 milioni di contagiati.Accuse definite immediatamente una calunnia dai medici. Il messaggio arriva a tre giorni dalle elezioni che decideranno il prossimo inquilino della Casa Bianca dopo una campagna dominata dal tema della pandemia, mentre entrambi i candidati tengono comizi nei fondamentali stati in bilico del Midwest. Un tema su cui il candidato democratico Joe Biden ha attaccato più volte l'amministrazione Trump accusata appunto di minimizzare il pericolo e di non aver fatto abbastanza."Il presidente degli Stati Uniti ha accusato medici di inventare le morti di Covid per fare più soldi. Medici e infermieri vanno a lavorare ogni giorno e salvano vite. Fanno il loro lavoro. Donald Trump dovrebbe smetterla di attaccarli e fare il suo lavoro ".