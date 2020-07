Ucraina, rapitore minaccia di far esplodere bus con donne e bimbi

Lutsk, 21 lug. (askanews) - Un uomo ha preso in ostaggio circa 20 persone su un autobus a Lutsk, città dell'Ucraina occidentale, minacciando di far saltare in aria il veicolo aggiungendo che a bordo ci sono anche donne incinte e bambini.L'uomo si è presentato come Maksim Plokhoy, Maksim il Cattivo, autore di un libro in cui parla dell'isolamento, dei suoi stati d'animo e di trattamenti di cura che "non lo hanno reso migliore". Il vero nome del rapitore è "Kryvosh Maksym Stepanovich, nato nel 1975, cittadino russo, "con un fluente ucraino", che è stato in prigione due volte per un totale di 10 anni.I servizi ucraini e la polizia stanno lavorando alla liberazione degli ostaggi e cecchini sono stati piazzati nella zona del centro di Lutsk che è stata isolata.L'uomo ha chiesto alle diverse autorità dello "stato, il primo terrorista" secondo lui, di filmarsi mentre si autodenunciano come "terroristi legittimati" in un video da pubblicare su Youtube e da condividere.