(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021 Un ristoratore con #IoApro a Roma, “Perché manifestare contro la legge? Lo Stato ci ha abbandonato” “Noi partecipiamo alla manifestazione IoApro perché siamo riamasti sul lastrico. Non potendo lavorare la sera perché noi siamo un’attività principalmente serale, col poco asporto che si può fare siamo praticamente rovinati. Perché aderire in questa maniera e contro la legge? Perché siamo rimasti senza niente, lo Stato non ci ha aiutato, anzi ci ha abbandonato completamente nonostante tutto quello che abbiamo dato fino ad oggi per loro”. Queste le parole di un ristoratore romano che ha aderito alla manifestazione #IoApro che si sta svolgendo in tutta Italia, e che vede molti ristoratori rimanere aperti oltre l’orario di chiusura imposto dal Dpcm che viene rinnovato da domani. Durata: 01_12 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev