(Agenzia Vista) Roma, 5 febbraio 2021 Vaccini anti-Covid, Arcuri: “Solo con ampia copertura riusciremo a uscire da questa lunga notte” “Considerando che abbiamo un vincolo scientifico, il vaccino AstraZeneca - in attesa, almeno, di avere nuovi riscontri nelle sperimentazioni che l'azienda continua a fare - è destinato ad una fascia anagrafica precisa. E quindi lo destiniamo a ridurre il più possibile la diffusione del contagio, continuando con gli altri due a ridurre il più possibile la propensione alla letalità. Consapevoli come siamo che questi due obiettivi sono complementari e che solo con una copertura ampia della nostra popolazione riusciremo ad uscire da questa lunga notte.” Così il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri in conferenza stampa. / YouTube Invitalia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev