(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo “Mi auguro che l’Ema faccia in fretta tutto quello che deve fare per verificare il vaccino Sputnik e tutti quelli che sono messi in validazione. Qui ci sono persone che lavorano h24 per somministrare i vaccini. Ci auguriamo che anche l’Ema faccia lo stesso per dare una risposta rapida” lo ha detto il governatore del Lazio Nicola Zingaretti al lancio della vaccinazione notturna nell’hub di Fiumicino. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev