Vaccino, Toti: "Mi prenoterò per Astrazeneca, giusto dare esempio"

(Agenzia Vista) Genova, 24 maggio 2021 Anche io aderirò alla chiamata volontaria e questa sera alle 23 mi prenoterò per vaccinarmi con AstraZeneca. Ero già prenotato con Pfizer, ma visto che esiste questa opzione pienamente sicura e in alcuni casi consigliabile, arrivando dati più che confortanti dalla Gran Bretagna, spero di dare questo esempio rassicurante e di poter fare il vaccino in settimana". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa sul Coronavirus. Facebook Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev