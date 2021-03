(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo Voto ai sedicenni, Salvini: “Sono favorevole. Ma priorità è farli tornare a scuola” “Sul voto ai 16 anni sono favorevole anche se i sedicenni ora chiedono di andare a scuola a studiare e non a votare. Io sarei anche per il servizio militare e civile anche se non penso sia l’attualità del momento” lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev