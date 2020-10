(Agenzia Vista) Venezia, 30 ottobre Zaia: “Stiamo preparando 10 Covid center. Non abbiamo alternative” “Con i Covid center si sta procedendo, saranno in tutto 10. Capisco l’ansia di cittadini e amministrazioni ma non ci sono alternative. Magari potessimo distribuire pazienti in tutti gli ospedali, ma i pazienti Covid sono altamente contagiosi. Dobbiamo avere ospedali Covid e ospedali “puliti” per curare altre malattie” / Facebook Luca Zaia Durata: 02_03 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev