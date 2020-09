Al via la Mostra di Venezia. Barbera: c'è voglia di ripartire

Roma, 2 set. (askanews) - Al via la 77esima Mostra del Cinema di Venezia, primo grande festival post Covid-19. Una scommessa coraggiosa, tra rigide misure di sicurezza e un'occasione di rilancio e ripartenza per il cinema mondiale.Prima della cerimonia ufficiale è stato presentato in pre-apertura, "Molecole", film intimista di Andrea Segre (nelle sale dal 3 settembre), opera molto attuale: il regista, che da anni vive a Roma, è rimasto bloccato a Venezia tra febbraio e aprile di quest'anno durante il lockdown, nella città di suo padre e solo in parte anche sua. Il film è una lettera-dichiarazione d'amore al padre Ulderico, scritta di getto dopo una lunga telefonata e alla città a cui non ha mai sentito di appartenere.C'era bisogno della Mostra, mai come quest'anno, spiega il direttore Alberto Barbera:2.10-3.17 "In un incontro ci siamo detti, dobbiamo fare il festival, tornare a fare un festival in presenza fisica, noi non avremmo mai accettato di fare un festival online, un festival è una condivisione in un luogo fisico e dopo tanti mesi di confinamento e chiusura bisogna riaprire le sale, ricominciare a distribuire film, buoni prodotti, dobbiamo convincere il pubblico a riandare nelle sale, basta farlo in sicurezza rispettando tutte le misure come faremo qui. Ma siamo stanchi di vedere i film in streaming, ci manca l esperienza in sala e non vediamo l ora di ricominciare".Protocolli molto rigidi e massima attenzione. Ma i tre quarti dei registi e degli attori invitati sarà a Venezia, conferma Barbera, e vengono anche da paesi come India e Stati Uniti dove la situazione coronavirus è ancora difficile. Segno che tutto il cinema vuole ripartire.