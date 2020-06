Asta record per la chitarra di Kurt Cobain: 6 milioni di dollari

Milano, 22 giu. (askanews) - Sei milioni di dollari. È la cifra record che un collezionista ha pagato per comprare la chitarra usata da Kurt Cobain nel leggendario concerto "Unplugged" dei Nirvana per Mtv, nel novembre del 1993. L'apogeo della band grunge rimasto nella storia come una delle ultime potenti immagini di Cobain, che qualche mese dopo, in aprile, si sarebbe ucciso.Il cimelio musicale è andato a uomo d'affari australiano Peter Freedman. L'asta partiva da 1 milione di euro. Di quel concerto era stato venduto anche il cardigan del cantante, per oltre 300mila euro.Quella di Cobain, una Martin D-18E del 1959, è ora la chitarra più costosa mai venduta: ha doppiato il record precedente della Fender Stratocaster nera del 1969 appartenuta a David Gilmour dei Pink Floyd, venduta per 3,95 milioni di dollari all'asta nel 2019.