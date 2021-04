Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE , Crozza / Berlusconi collegato dal San Raffaele: “Lei può chiamarmi delinquente, ma io non posso dire che Toninelli è scemo. Lo sapeva lei che può darmi anche del “malavitoso”? Non è reato! Cioè non è che poi le fanno il processo come a me, che la devono ricoverare, che deve far finta di star male. Come sto male… oddio come sto male…”