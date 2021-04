Straordinario Maurizio Crozza/ De Luca - nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE - ne ha per tutti e sul PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “Chi ha inventato la sigla PNRR è capace di tutto. Uno così è lui che entra negli incubi di Freddy Kruger. Da bambino l’inventore di PNRR quando la mamma lo nutriva non gli scioglieva i biscotti nel latte del biberon, glieli ficcava in gola e agitavano direttamente, lui”