Crozza per la prima volta nei panni addirittura di Dio, nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+ - e confessa: “Io, ricordati una cosa, sono a vostra immagine e somiglianza… … e cosa c’è di più bello di un muratore senatore abruzzese-svizzero?”