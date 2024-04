Pirelli e Lamborghini: nuovi pneumatici per Urus SE

Pirelli ha recentemente completato lo sviluppo di una nuova linea di pneumatici per la Lamborghini Urus SE, il primo modello plug-in hybrid del rinomato SUV di Sant’Agata.

Questo importante traguardo è il frutto di due anni di collaborazione intensa e test rigorosi che hanno portato i team di Pirelli e Lamborghini dalle alte velocità del circuito di Nardò fino alle condizioni estreme del circolo polare artico.

La nuova gamma di pneumatici comprende quattro dimensioni di P Zero — 21”, 22” e 23” — e il rinnovato Scorpion Winter 2 da 22”. Questi pneumatici sono contraddistinti dal marchio Elect, indicativo di tecnologie specificamente sviluppate per esaltare le prestazioni dei veicoli elettrificati. Questo include miglioramenti nella struttura e nelle mescole che ottimizzano la resistenza al rotolamento e riducono il rumore, contribuendo così all'efficienza energetica e al comfort di guida.

Il P Zero da 23” si distingue come il più performante della serie, ideato per soddisfare i guidatori più esigenti che cercano un'esperienza sportiva senza compromessi, anche su pista. Le caratteristiche di questi pneumatici consentono un controllo eccellente in condizioni di guida estreme, inclusi manovre come il drifting, e sono progettati per resistere a surriscaldamento e abrasione.

In parallelo, il Scorpion Winter 2 rappresenta l'ultima evoluzione nel segmento dei pneumatici invernali per SUV. Il suo disegno battistrada avanzato e la mescola speciale garantiscono eccellenti prestazioni su neve e ghiaccio, mantenendo una flessibilità ottimale anche a temperature molto basse. Questo pneumatico è particolarmente efficace per garantire sicurezza e trazione durante i mesi più freddi.

La completa linea di pneumatici Pirelli per la Lamborghini Urus include anche soluzioni estive, quattro stagioni e invernali, adattandosi così a una vasta gamma di condizioni di guida e preferenze personali. Nel 2022, la versione Performante dell’Urus ha addirittura stabilito un nuovo record nella Pikes Peak International Hill Climb, dimostrando l'eccezionale capacità di questi pneumatici di reggere le esigenze di un SUV ad alte prestazioni.

Con il lancio di questi nuovi pneumatici, Pirelli non solo rafforza la sua posizione come leader nello sviluppo di soluzioni ad alte prestazioni per veicoli di lusso e sportivi, ma si conferma anche come partner ideale per i costruttori di veicoli elettrificati, affrontando e superando le sfide del futuro della mobilità.