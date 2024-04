Leggi anche/ Lilli Gruber contro Giorgia Meloni: "La stampa libera non le piace"

Berlusconi 'tombeur de femmes', Lilli Gruber: "Pace all'anima sua, se era un oggetto sessuale così ambito mi son persa qualcosa. In realtà per l'emancipazione femminile non è stato molto utile. Era ossessionato dal sesso, forse aveva qualche problema serio".



