Da The Voice a "Nodo in Gola", il nuovo video di Roberta Carrese

Roma, 22 giu. (askanews) - Roberta Carrese, arrivata seconda a The Voice of Italy nel team di Piero Pelù, ha intrapreso ora un percorso più indie, fatto di canzoni scritte e cantate da lei, grazie all'incontro con Marta Venturini, già produttrice di Calcutta, Viito e altri. In anteprima il videoclip del suo nuovo singolo "Nodo in Gola", un lavoro fatto con il cuore e con la voglia di credere nel nuovo progetto. Protagonista Isabella, per la prima volta davanti a una telecamera, il che ha reso il tutto dolcemente più spontaneo.