Fratelli di Crozza, De Luca e la distanza dei 5MT in spiaggia

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca infuriato per le misure del Governo che prevedono una distanza di almeno 5 metri tra gli ombrelloni in spiaggia: “Come fai a stare a cinque metri sulla Costiera Amalfitana? Ma io posso capire per la riviera romagnola perché lì è tutto deserto, lo spazio c’è. Appena arrivi all’ingresso di uno stabilimento balneare c’è l’addetto che ti fa firmare l’arruolamento alla legione straniera, poi ti dà la mappa, una pistola per difenderti da avvoltoi, beduini e serpenti a sonagli ed infine ti dà pure l’estrema unzione con l’olio fritto dei bomboloni…perché arrivare fino al mare è un’impresa suicida. Ma come facciamo noi in Campania a mettere gli ombrelloni a cinque metri? – continua De Luca- Le nostre calette sono suite! Noi non abbiamo i bagnini, abbiamo i concierge. La Costiera Amalfitana non ha spiagge…ha delle nicchie di Paradiso.”