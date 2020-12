Fratelli di Crozza/ Guido Longo: "Io e mia moglie ci troviamo una favola"

Veste per la prima volta i panni del nuovo Commissario alla Sanità in Calabria Guido Longo: “Mi trovo una favola… io e mia moglie ci troviamo da favola. Mia moglie, che è poliziotta pure lei, che viene a dormire con la mitraglietta col colpo in canna… ogni volta che mi alzo di notte… lei mi urla: “Altolà, fermo o sparo”.