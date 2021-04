Fratelli di Crozza, monologo sul Recovery Fund: "Disponiamo di 248 miliardi"

Nella nuova puntata di “Fratelli di Crozza” - in onda tutti i venerdì in prima serata su NOVE - Maurizio Crozza, dopo aver sottolineato di aver fatto la prima dose del vaccino, si sofferma con la sua caustica ironia sul Recovery Fund: “Disponiamo di 248 miliardi”. Se devi rimettere in sesto la Sanità pubblica… in effetti potrebbero tornarci utili. Draghi in Parlamento, l’altro giorno sembrava un bancomat: 70 miliardi per la transizione ecologica, 50 per la digitalizzazione... eccetera eccetera...Sembra il montepremi della “Lotteria Italia”.